الدبيبة يبحث مع محافظ المركزي منظومة المرتبات واستقرار سعر الصرف

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة والمصرف، لمناقشة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

وافتتح الدبيبة الاجتماع بتثمين منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي أطلقها المصرف بالتعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة يهدف لتسريع صرف المرتبات، وصولها لمستحقيها، والحد من الفساد، وتعزيز الشفافية.

من جهته، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن بيانات أكثر من مليوني موظف جرى إحالتها عبر المنظومة، فيما بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف، مع استمرار العمل لاستكمالها.

وتناول الاجتماع جهود المصرف في استقرار سعر الصرف وضبط بيع العملة الأجنبية، من خلال تنظيم تراخيص شركات الصرافة التي ستبدأ أعمالها قريباً. كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق من السلع والمساهمة في ضبط الطلب بما يدعم الاستقرار المالي.

وشدد الجانبان على تبني استراتيجية مشتركة تشمل المصارف والصناديق السيادية لإعطاء الأولوية للتمويلات الصناعية والإنتاجية، والحد من التمويلات الاستهلاكية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز فرص العمل المستدامة.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف المصرف أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام، ما يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة للحد من الاعتماد على النقد الورقي.