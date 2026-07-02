الدبيبة يبحث مع «محمد بن زايد» تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في أبوظبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنيةعبدالحميد الدبيبة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات العربية المتحدة.

وناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب استعراض عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والإمارات العربية المتحدة، وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز المصالح المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدةً للتنسيق بين الجانبين.

هذا وتشهد العلاقات الليبية الإماراتية اهتمامًا بتطوير التعاون في عددٍ من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار والتنمية.