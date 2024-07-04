«الدبيبة» يبحث مع مسؤولة أممية ملف الهجرة غير الشرعية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، ملف الهجرة غير الشرعية وآلية توحيد الجهود المحلية والدولية بشأنها.

وذكرت منصة (حكومتنا) أن الدبيبة بحث أيضا مع المسؤولة الأممية أوضاع اللاجئين السودانيين في بلدية الكفرة، والمحاور المستهدفة بمنتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في #طرابلس منتصف يوليو الجاري.

كما ناقش الاجتماع جهود المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ رحلات العودة الطوعية للمهاجرين، وتأكيد ضرورة توحيد المفاهيم والأهداف والجهود في هذا الملف الهام.