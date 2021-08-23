«الدبيبة» يبحث مع نائبه الأول توحيد مؤسسات الدولة

عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني.

ويأتي الاجتماع في إطار المهام الموكلة لحكومة الوحدة الوطنية والمتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة.

وتم خلال الاجتماع، الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتوحيد المؤسسات بما يضمن التزام الحكومة بكافة الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومات السابقة بما يضمن عدم الإقصاء لأي جهة وبما يتماشى مع صحيح القانون، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة.

وأكد الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن هدفها من توحيد المؤسسات ما هو إلا لضمان حقوق الجميع دون تهميش، وفق قوله.