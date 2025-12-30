الدبيبة يبحث تعزيز التعاون مع المخابرات المصرية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يوم الاثنين، اللواء خالد حسين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يرافقه وفدٌ رسميٌ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن العلاقات الليبية المصرية علاقاتٌ راسخةٌ تقوم على أسس الأخوة وحسن الجوار وتشابك المصالح، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وتسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسالةً خطيةً من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار التواصل المستمر والتنسيق القائم بين البلدين حول القضايا المشتركة والتطورات ذات الصلة، بما يعكس عمق قنوات الاتصال بين طرابلس والقاهرة.

وأعرب اللواء خالد حسين، في ختام اللقاء، عن تعازي جمهورية مصر العربية في المشير الحداد، مؤكدًا تضامن الدولة المصرية ووقوفها إلى جانب ليبيا والشعب الليبي في هذا المصاب.