«الدبيبة» يبحث مع نظيره الإيطالي تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء بين الجانبين عُقد مؤتمر صحفي مشترك، رحب في مستهله رئيس الحكومة بالضيف والوفد المرافق له، والذي وصل إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، حيث أثنى على هذه الزيارة كونها الزيارة الخارجية الأولى لدراغي خارج ايطاليا منذ توليه لمهامه.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن ليبيا مستعدة لبناء شراكة إستراتيجية مع إيطاليا شعارها هو سيادة ليبيا أولاً.

وثمن الدبيبة الدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في ليبيا، مبيناً أن إيطاليا من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.

وأضاف بأنه تم التطرق خلال المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي من أهمها تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة، أو رجال الأعمال والمرضى.

وتطرق رئيس الحكومة إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وهو ما سبق تضمين جوانب مهمة منه في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية كما ورد ضمن مباحثات حكومة الوحدة مع شركة “إيني”.

وفي سياق آخر، قال الدبيبة إن ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تحقيق تنمية حقيقية.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن إيطاليا وليبيا تُعانيان تحدياً مشتركاً، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مسؤولية ليبية خالصة كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد بل يجب أن يسهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.

وتحدث الدبيبة عن أن ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، جميعها مسائل مشتركة يجب البحث فيها والعمل على إيجاد الطرق السليمة لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.

وكشف رئيس الحكومة عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بأنه تم التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

واختتم الدبيبة حديثه بتقديم الشكر لرئيس الحكومة الإيطالية والوفد المرافق له على الجدية التي أظهرها في بدء العمل على كل هذه الملفات المتعددة.

من جهته عبر رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث أكد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم حكومته لليبيا وللدلالة على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مبينا تطلعه للمضي قدما في العلاقة مع الاحترام التام لسيادة ليبيا.

وأكد دراغي على أهمية استمرار وقف إطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.

وأشار إلى ما تضمنته المباحثات بخصوص التعاون في عدد من المجالات، خاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال الثقافي أعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا.

أما بخصوص ملف الهجرة أكد دراغي أن إيطاليا سعيدة بما تقوم به السلطات الليبية من جهود لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا في هذا الملف كونه ملفا إنسانيا مشتركا خاصة وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تمر أيضا عبر الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الإتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية لمعالجته.