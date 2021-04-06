«الدبيبة» يبحث مع نظيره الإيطالي تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وعقب اللقاء بين الجانبين عُقد مؤتمر صحفي مشترك، رحب في مستهله رئيس الحكومة بالضيف والوفد المرافق له، والذي وصل إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، حيث أثنى على هذه الزيارة كونها الزيارة الخارجية الأولى لدراغي خارج ايطاليا منذ توليه لمهامه.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن ليبيا مستعدة لبناء شراكة إستراتيجية مع إيطاليا شعارها هو سيادة ليبيا أولاً.
وثمن الدبيبة الدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في ليبيا، مبيناً أن إيطاليا من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.
وأضاف بأنه تم التطرق خلال المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي من أهمها تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة، أو رجال الأعمال والمرضى.
وتطرق رئيس الحكومة إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وهو ما سبق تضمين جوانب مهمة منه في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية كما ورد ضمن مباحثات حكومة الوحدة مع شركة “إيني”.
وفي سياق آخر، قال الدبيبة إن ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تحقيق تنمية حقيقية.
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن إيطاليا وليبيا تُعانيان تحدياً مشتركاً، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مسؤولية ليبية خالصة كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد بل يجب أن يسهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.
وتحدث الدبيبة عن أن ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، جميعها مسائل مشتركة يجب البحث فيها والعمل على إيجاد الطرق السليمة لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.
وكشف رئيس الحكومة عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بأنه تم التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
واختتم الدبيبة حديثه بتقديم الشكر لرئيس الحكومة الإيطالية والوفد المرافق له على الجدية التي أظهرها في بدء العمل على كل هذه الملفات المتعددة.
من جهته عبر رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث أكد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم حكومته لليبيا وللدلالة على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مبينا تطلعه للمضي قدما في العلاقة مع الاحترام التام لسيادة ليبيا.
وأكد دراغي على أهمية استمرار وقف إطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.
وأشار إلى ما تضمنته المباحثات بخصوص التعاون في عدد من المجالات، خاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجال الثقافي أعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا.
أما بخصوص ملف الهجرة أكد دراغي أن إيطاليا سعيدة بما تقوم به السلطات الليبية من جهود لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا في هذا الملف كونه ملفا إنسانيا مشتركا خاصة وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تمر أيضا عبر الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الإتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية لمعالجته.
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