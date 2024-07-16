«الدبيبة» يبحث مع نظيره المالطي ملف التعاون في مكافحة الهجرة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نظيره المالطي روبرت أبيلا، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وتناول الاجتماع متابعة ملف التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل السجناء من مواطني البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف الطاقة والاستثمار.

ووقع الجانبان أيضا على تجديد مذكرة التفاهم بين الحكومتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.واتفق الطرفان على الإسراع بعقد اجتماع الدورة الـ 28 للجنة المشتركة الليبية المالطية برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، ووضع الإطار القانوني المناسب لها.