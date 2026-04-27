الدبيبة يبحث مع «وزير الخارجية اليوناني» تعزيز التعاون الثنائي

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، استقبل اليوم الاثنين في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء وزير الخارجية اليوناني جورجوس غيرابتريتيس، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات قضايا إقليمية في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين ليبيا واليونان، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى توسيع الشراكات الدولية لليبيا، وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنسيق السياسي.