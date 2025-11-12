الدبيبة يبحث مع وزير الطاقة التركي آفاق التعاون وتطوير البنية التحتية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، بحضور وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات الطاقة المختلفة، خصوصًا في مجالات الاستكشاف وتطوير البنية التحتية للطاقة وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.

وحمل الوزير التركي رسالة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، أكد فيها حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما استعرض بيرقدار أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة المقترحة في قطاع الطاقة، مؤكدًا استعداد تركيا لدعم جهود تطوير هذا القطاع الحيوي في ليبيا وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والتقنية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية استثمار الإمكانات المشتركة بين البلدين في مشاريع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية مستدامة.