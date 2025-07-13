الدبيبة يبحث مع وزير النفط زيادة الإنتاج وتطوير مصفاة الجنوب

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم مع وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية في قطاع النفط، أبرزها خطط زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتنفيذ مشروع مصفاة الجنوب.

وحضر الاجتماع وزير العمل والتأهيل، علي العابد، حيث جرت مناقشة أوضاع العاملين في القطاع النفطي، وسبل تحسين بيئة العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يرفع من كفاءة الكوادر الوطنية ويضمن استدامة التشغيل في مواقع الإنتاج.

وتناول اللقاء سير العمل في مشروع مصفاة الجنوب، ومراحل تقدم الإنجاز، إضافة إلى متابعة أنشطة الاستكشافات النفطية في عدد من المناطق، ونتائج جولة العطاء العام الأخيرة التي نظمتها المؤسسة الوطنية للنفط، والتي شهدت اهتمامًا من كبرى الشركات العالمية.

كما تم استعراض مشاركة ليبيا في الندوة العلمية التاسعة لمنظمة أوبك، التي عقدت مؤخرًا في فيينا، حيث جرى تقييم مخرجات الاجتماعات، والتوجهات المستقبلية للصناعة النفطية، مع التأكيد على دور ليبيا الفاعل داخل المنظمة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية القطاع النفطي كرافعة اقتصادية رئيسية، داعيًا إلى تسريع الخطى في تنفيذ المشروعات الحيوية، وتحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة في الإدارة والإنفاق.