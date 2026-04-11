«الدبيبة» يبحث مع وزير خارجية النيجر تعزيز التعاون والهجرة غير الشرعية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر بكاري ياو سانغاري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء الاجتماع على هامش مشاركة الوزير النيجري في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية دول تجمع الساحل والصحراء، الذي تحتضنه طرابلس بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، في إطار التنسيق الإقليمي حول القضايا المشتركة.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون بين ليبيا والنيجر في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال المباحثات أهمية العمل على تنظيم أوضاع الجالية النيجيرية داخل ليبيا، بما يضمن حقوقها ويسهم في ضبط الوجود الأجنبي وفق الأطر القانونية.

كما شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق الثنائي في ملف الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، مؤكدًا أنّ التعاون بين الجانبين من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي والحد من أنشطة شبكات تهريب البشر.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات دبلوماسية تقودها ليبيا لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار ودول الساحل، في سياق جهود أوسع لمعالجة ملفات الهجرة والأمن الإقليمي، إضافة إلى دعم التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.