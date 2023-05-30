«الدبيبة» يبحث مع وفد قبيلة العواقير وحكماء العجيلات الملفات الخدمية في البلاد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفداً من أعيان قبيلة العواقير لبحث عدد من الملفات الخدمية والاجتماعية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد أكد رئيس الوزراء لوفد الأعيان حرص الحكومة على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية.

من جانبهم، جدّد وفد أعيان قبيلة العواقير دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومة في إنجاح هذا الاستحقاق، حسب مانشره المكتب الإعلامي للحكومة.

كما استقبل الدبيبة أعيان مدينة العجيلات وحكماءها، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وشدد وفد أعيان العجيلات للدبيبة، على حرصهم على التعاون مع الحكومة لإحقاق السلم الاجتماعي، ودرء الفتن وإنهاء النزاعات، مؤكدين دعمهم لرؤية الحكومة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

وأشاد الدبيبة بجهود أهالي العجيلات في المصالحة الوطنية، مثنيا على مجهوداتهم في المحافظة على السلم الاجتماعي بالمدينة.