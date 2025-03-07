«الدبيبة» يبحث مع وفد من مدينة الزاوية التحضيرات لـ«الانتخابات البلدية»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عددا من أعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية، إلى جانب عدد من مخاتير بلديات المدينة، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وتناول اللقاء، “مستجدات العملية الانتخابية الجارية للبلديات”، حيث أكد الحاضرون على “أهمية الالتزام بأحكام قانون الحكم المحلي رقم 59 وتعديلاته، مع مراعاة الحدود الإدارية المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، “أن الحكومة نجحت في تأمين الانتخابات في الجولة الأولى التي أُجريت في 58 بلدية في نوفمبر من العام 2024، والتي شهدت نسبة مشاركة بلغت 74% من الناخبين المؤهلين”.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، على “أن حكومة الوحدة الوطنية، تقف مع مطالب أهالي مدينة الزاوية للحفاظ على استقرارها وضمان نجاح العملية الانتخابية”.

وشدد المجتمعون على “رفض أي محاولات لإثارة الفتنة وتقسيم المدينة”، مؤكدين على “ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الزاوية، ورفض أي تدخلات سلبية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تهدد أمن المنطقة”.