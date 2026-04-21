الدبيبة يبحث نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» وآليات تطوير الأداء العسكري

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع وكيل وزارة الدفاع اللواء عبدالسلام الزوبي، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة (3+3)، نتائج تمرين “فلينتلوك 2026”، إلى جانب بحث آليات توظيف مخرجاته في تطوير الأداء العسكري وتعزيز التنسيق العملياتي داخل المؤسسة العسكرية.

واستعرض وكيل وزارة الدفاع اللواء عبدالسلام الزوبي أمام رئيس الوزراء تفاصيل مشاركة العناصر الليبية في التمرين، موضحًا ما تحقق من نتائج على مستوى رفع كفاءة القوات الخاصة، إضافة إلى تقييم الأداء الميداني، ومدى الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال هذه المناورات العسكرية.

كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على عرض شامل لنتائج تمرين “فلينتلوك 2026”، الذي يُعد من أبرز المناورات العسكرية في مجال العمليات الخاصة على مستوى قارة أفريقيا، حيث نُظم تحت إشراف القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، وبمشاركة عدد من الدول.

وتأتي هذه التمارين ضمن برامج تدريبية دولية تهدف إلى رفع كفاءة القوات المشاركة، وتعزيز قدراتها في مجالات التخطيط والتنفيذ والتنسيق العملياتي بين الوحدات العسكرية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة البناء على نتائج هذا التمرين، والعمل على تحويل مخرجاته إلى برامج تنفيذية عملية، تسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزز كفاءة قوات الجيش في أداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية.