«الدبيبة» يتابع أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة “الشركة القابضة للاتصالات” الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع على “أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة”، مشدداً “على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة”.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات، إلى “وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه”، مؤكداً “التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية”.

ونوه إلى أن “أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية”.

وتابع الدبيبة، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.