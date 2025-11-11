الدبيبة يتابع أداء قطاع النفط ويستعرض نتائج المشاركة في مؤتمر «أديبك»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، لمتابعة سير عمل المؤسسة وخططها لزيادة الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية.

واستعرض رئيس المؤسسة خلال الاجتماع نتائج لقاءاته مع كبريات الشركات العالمية خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض “أديبك” بأبوظبي، وما أسفرت عنه تلك اللقاءات من فرص تعاون جديدة وتفاهمات مهمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البنية التحتية للقطاع وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية لضمان استدامة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا دعم الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.