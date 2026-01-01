الدبيبة يوجّه بمراقبة الأسواق لضبط «أسعار السلع» الأساسية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مستوى الأسعار في السوق الليبي خلال اجتماع موسع خصص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وحضر الاجتماع كل من المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل أبوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء عادل ظويهر، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قيمة الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع الأساسية ومدى تأثيرها على توفر السلع في الأسواق واستقرار أسعارها، إضافة إلى التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والتوزيع وسبل معالجتها للحفاظ على التوازن في السوق المحلي.

وجّه الدبيبة بتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي والجهات المعنية، لمتابعة مسار السلع من المنافذ وحتى نقاط البيع وضمان التزام التجار بالأسعار المعتمدة.

وشدد رئيس الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن ضبط الأسعار وحماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للحكومة الليبية.