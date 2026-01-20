الدبيبة يتابع أعمال لجنة «ضبط الأسعار» ويؤكد أولوية حماية المستهلك

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة ضبط الأسعار، ومناقشة الإجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية حكومية لا تقبل التهاون، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، والتصدي بحزم لمظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وتناول الاجتماع متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، والحليب، واللحوم بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة ضمان توفرها في الأسواق بأسعار عادلة، ومراقبة حركة الاستيراد والتوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي.

وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية، وتعزيز آليات المتابعة اليومية للأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك، والحفاظ على التوازن السعري، ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء، ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس مصلحة الجمارك، وذلك في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، وتعزيز حماية المستهلك في مختلف المناطق.