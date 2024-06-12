«الدبيبة» يتابع أوضاع أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة، وجهاز الطب العسكري، وهيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز دعم الخدمات العلاجية، “أوضاع الجرحى والمشاكل التي تواجه هذا الملف، بحضور وزير المواصلات، ووكيل وزارة الصحة”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة توحيد الجهود في تنظيم ملف العلاج الخاص بالجرحى، وتحديد المهام المناطة بالأجهزة ذات العلاقة، وتحديد الحالات التي يتم علاجها بالداخل، من خلال برنامج توطين العلاج”.

كما وجه الدبيبة، “بإتمام إجراءات الحالات المستعصية، لاستكمال علاجهم بالخارج، وفقا للتقارير الطبية الخاصة بهم وفق نتائج اللجنة المشكلة بالخصوص”.