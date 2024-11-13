«الدبيبة» يتابع أوضاع الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسب

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أوضاع الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وذلك خلال اجتماع ضمّ اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المصابين، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأعضاء لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقدم مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيته، عرضاً توضيحياً حول تقدم العمل في تجهيز وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة في بنغازي، ليكون مستشفى متخصصاً لهذه الفئة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 90%، ومن المتوقع استكماله وتجهيزه بالكامل خلال شهر.

كما قدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، تقريراً حول دور المركز في توفير المعدات اللازمة، مؤكداً توافرها بشكل كافٍ، كما استعرض جهاز الإمداد الطبي موقفه بشأن توريد الأدوية المطلوبة للمرضى، مشيراً إلى التعاقد على الكميات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة استكمال تجهيز المركز وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية العاملة فيه، إلى جانب التعاقد مع فريق متخصص لتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى داخل البلاد.

كما وجه رئيس الوزراء بزيادة المنحة الشهرية لهذه الفئة لتلبية احتياجاتها، داعياً المؤسسات الحكومية إلى توفير الظروف المناسبة لهذه الشريحة وتقديم الدعم الكامل لهم.