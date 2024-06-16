«الدبيبة» يتابع أوضاع حجاج ليبيا خلال أدائهم لمناسك الحج

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال أجراه مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ورئيس بعثة حجيج ليبيا علي حمودة، “أوضاع الحجيج الليبيين خلال أدائهم لمناسك الحج”.

وأشاد الدبيبة، “بجهود المملكة العربية السعودية، المبذولة من أجل راحة ضيوف المملكة حجاج بيت الله، والجهود المبذولة من مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج لمناسكهم في أجواء ميسرة ومطمئنة، مقدما تحياته لكافة الحجاج، وتمنياته لهم بالتوفيق في إتمام أداء مناسكهم، مهنئا إياهم بحلول عيد الأضحى المبارك”.

من جهته، أكد حمودة أن “كافة حجاج ليبيا، يتمتعون بصحة جيدة وفي ظروف مناسبة، وأن البعثة سجلت اليوم حالة وفاة للحاج “مصطفى علي صالح الكيلاني” ليبلغ إجمالي المتوفين 3 حجاج، مضيفاً أن البعثة تتولى متابعة الحالات المرضية، وكبار السن، وتوفير الخدمات المساعدة لهم، ناقلاً تحياتهم لكافة أبناء الشعب الليبي”.

وكان الدبيبة قال في بيان له: “اجتماع الحجيج في عرفة هو اجتماع خير ورحمة، يقفون وقلوبهم متوحدة، ودعاؤهم واحد.. (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك).. نسأل الله أن يتقبل من الحجيج طاعاتهم ومن المسلمين دعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم كما توحدت أجسادهم في صعيدعرفات الطاهر”.