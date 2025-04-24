«الدبيبة» يتابع أوضاع الكرة الليبية ويؤكد دعم المنتخبات والبنية التحتية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، “أوضاع كرة القدم الليبية والمنتخبات الوطنية، في لقاء، مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، السيد عبد المولى المغربي، بحضور عضو الاتحاد، علاء الدابة”.

وشهد اللقاء، “نقاشا حول واقع المنتخبات الوطنية، مع التركيز على دعم الفئات السنية وتهيئة الظروف المناسبة لتطويرها، باعتبارها نواة المستقبل”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع “استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل ضمن برنامج عودة الحياة، لا سيما في ملف تطوير البنية التحتية للملاعب الرياضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على صيانة الملاعب الحالية، واستحداث منشآت جديدة تواكب المعايير الدولية”.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، “على ضرورة الاهتمام بالمنتخبات بمختلف فئاتها، وتوفير كل الإمكانات لضمان مشاركات مشرفة ورفع راية ليبيا في المحافل الدولية”.