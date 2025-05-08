الدبيبة يدعو لوضع خطة تنموية شاملة للنهوض ببلديات الجبل الغربي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى سالم، أوضاع بلديات الجبل الغربي، والتحديات الخدمية والتنموية التي تواجهها.

وشهد الاجتماع، الذي حضره أمين عام ديوان رئاسة الوزراء، راشد أبوغفة، مناقشة أبرز المشاكل والعقبات التي تعيق عمل المجالس البلدية في المنطقة، بالإضافة إلى سُبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين في بلديات الجبل الغربي.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة، تعليماته بالتحضير لعقد اجتماع موسع برئاسته، يُنظّم بمشاركة مسؤولي القطاعات الخدمية والتنموية المعنية، وذلك بهدف مناقشة مشاريع بلديات الجبل الغربي ووضع خطة عمل شاملة لتطوير هذه البلديات وتحقيق التنمية المستدامة فيها.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق النائية، من خلال حلحلة المختنقات الخدمية وتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المواطنين.