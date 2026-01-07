الدبيبة يتابع أوضاع بلدية «الزاوية الشمال»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الشمال، أوضاع البلدية واحتياجاتها، ومناقشة عدد من المشروعات المخطط لها في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وتناول الاجتماع سير العمل في المشروعات الجارية داخل نطاق البلدية، والتحديات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى مناقشة آليات معالجتها بما يضمن استكمال هذه المشروعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس الحكومة الجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم للمشروعات، وتسريع وتيرة العمل، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط التنموية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

من جانبه، أكد عميد المجلس البلدي الزاوية الشمال استعداد المجلس لتقديم التسهيلات اللازمة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، بما يسهم في إنجاح المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان البلدية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لمتابعة أوضاع البلديات، وتعزيز دورها في تنفيذ المشروعات التنموية، باعتبارها الجهة الأقرب لاحتياجات المواطنين، والمسؤولة عن إدارة الخدمات المحلية الأساسية.

وتُعد بلدية الزاوية الشمال من البلديات ذات الكثافة السكانية والنشاط الخدمي، حيث شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا عمرانيًا متسارعًا، ما زاد من الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين قطاعات التعليم والصحة، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف متابعتها للمشروعات الجارية، ودعم المجالس البلدية لضمان تحقيق استقرار خدمي وتنموي مستدام.