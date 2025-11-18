الدبيبة يتابع أوضاع ترهونة ويأمر بتسريع تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس مجلس حكماء وأعيان وعميد بلدية ترهونة خلال اجتماع خُصّص لمتابعة أوضاع المدينة وتسريع وتيرة المشروعات الخدمية والتنموية.

ووجّه الدبيبة بالشروع مباشرة في استكمال تجهيزات القطاعين الثاني والثالث من مستشفى ترهونة بعد افتتاح القطاع الأول، مع الإسراع في إنهاء مركز العيادات المجمعة وتجهيزه بالكامل.

وشدّد على أهمية تنفيذ مشروع بيت الضيافة ترهونة الذي يتضمن شقق الضيافة وقاعة الاجتماعات والمسجد باعتباره أحد المرافق الداعمة لخدمات المدينة.

وتناول الاجتماع أوضاع إمدادات المياه، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته باستكمال أعمال الربط بين جهاز النهر الصناعي وجهاز الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إلى جانب استكمال حفر 20 بئراً كحل استثنائي لحين استقرار الإمدادات الدائمة.

ووجّه بتخصيص آليات وسيارات لنقل وضخ المياه خلال هذا الأسبوع بصورة عاجلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وتطرّق اللقاء إلى مشروعات المدينة الحيوية، حيث شدد الدبيبة على ضرورة الإسراع في إطلاق المركز المرجعي الصحي، وإنشاء مبنى إداري جديد لجامعة الزيتونة، والبدء في تطوير دار العرض ترهونة.

كما أعلن أن الحكومة تعمل على إنشاء جهاز إعمار ترهونة لتولي تنفيذ المشروعات الكبرى ومتابعة الأعمال الجارية في الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي والزراعة.

وقدم الحضور إحاطة حول مستوى الإنجاز في مشروع طريق صلاح الدين – ترهونة، مؤكّدًا رئيس الوزراء ضرورة استكماله سريعًا لما يمثله من أهمية في تحسين الربط والحركة بين المدن.

وفي إطار مبادرة خضار ليبيا أعلن الدبيبة تخصيص عشرة آلاف شجرة لمدينة ترهونة ضمن جهود التشجير المستدام، إلى جانب توجيهه وزارة الحكم المحلي بتوفير المستلزمات التسييرية والتشغيلية العاجلة للبلدية لضمان كفاءة الخدمات.

وأكد مجلس الحكماء والأعيان دعمهم الكامل للحكومة وترحيبهم بالإجراءات المتخذة لتسريع التنمية في المدينة.