الدبيبة يتدخل مباشرة لتحسين أوضاع زلطن ويشيد بعميدتها:.. دعم عاجل وخطط استراتيجية قادمة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عميدة بلدية زلطن الزائرة المقطوف، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، لمتابعة الأوضاع الخدمية والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والسياحة.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن البلديات الحدودية تحظى بأولوية في خطط الحكومة، نظرًا لأهميتها التنموية والاستراتيجية، مشددًا على ضرورة تحسين مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات العاجلة لسكان البلدية.

وأعرب الدبيبة، عن اعتزازه بتولي سيدة منصب عميدة بلدية، مؤكدًا دعم الحكومة لمشاركة المرأة في مواقع القيادة وتعزيز دورها في الشأن العام.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته بتكليف فرق فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة لإجراء تقييم شامل للأوضاع وتحديد الأولويات الخدمية تمهيدًا لتلبيتها.

من جانبها، أعربت عميدة البلدية عن تقديرها لاهتمام رئيس الوزراء المباشر بمتابعة أوضاع زلطن، مثمنة استعداده لتقديم الدعم اللازم للبلدية في مختلف القطاعات.

وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس مصطفى المانع، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية.