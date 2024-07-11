«الدبيبة» يتابع أوضاع محطات التحلية وإنتاجياتها

تابع حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أوضاع محطات التحلية الفنية، والوقوف على إنتاجياتها خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة العامة لتحلية المياه، ومديرها العام.

وأكد “الدبيبة”، خلال الاجتماع “ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات المتعلقة بإنتاج المياه والإمداد المائي، بهدف توفير مياه الشرب للمواطنين في كافة المناطق والمدن الليبية، واعتبارها أولوية في مشروعات التنمية”.

وشدد “على ضرورة إعداد المواصفات الفنية اللازمة لرفع كفاءة محطات التحلية مع استكمال مشروعات الإمداد المائي المتوقفة في عدد من المدن، وتكليف جهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة العامة لتحلية المياه بهدف وضع استراتيجية موحدة من الخطط الآمنة لتوفير مياه الشرب، واعتباره أولوية في الخطط التنموية للأجهزة التنفيذية”.

كما وجه “الدبيبة”، “بإعطاء الأولوية في صيانة وتطوير محطات التحلية الواقعة في بلديات لم تستهدفها مياه النهر الصناعي في مراحلها المنجزة”.

بدوره، قدم المدير العام عرضا ضوئيا حول أوضاع المحطات، مبينا “أن محطة طبرق تشتغل بقدرة إنتاجية تصل إلى 20% من طاقتها، ومحطة درنة بقدرة إنتاجية 50% من طاقتها بعد صيانة الغلايات خلال العام الماضي، ومحطة سوسة بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها، وتوقف محطتي زليتن، بينما تعمل محطة تحلية الزاوية بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها، إلى جانب محطة تحلية زوارة والتي تهدف إلى تزويد مناطق زوارة والجميل ورقدالين وزلطن والتي يجرى صيانتها لرفع كفاءة الإنتاجية”.

هذا وحضر الاجتماع وكيل وزارة الموارد المائية، ورئيس جهاز النهر الصناعي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير الجهاز التنفيذي لحفر الآبار، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، ظهر اليوم أوضاع محطات التحلية الفنية، والوقوف على إنتاجياتها خلال اجتماعه مع رئيس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤