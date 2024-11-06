«الدبيبة» يتابع إجراءات تنفيذ واستكمال المجمع الوزاري الجديد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الإجراءات التنفيذية والفنية لاستكمال المجمع الوزاري الجديد، خلال اجتماعه مع وزارة التخطيط وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة السجل العقاري وأملاك الدولة والتخطيط العمراني، والشركة المنفذة للمشروع.

ووجه الدبيبة، خلال الاجتماع “بضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة لاستكمال هذا المشروع الهام، مستغربًا افتقار أغلب الوزارات لمقارّ إدارية مملوكة واستغلالها مواقع للإيجار، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن الاستمرار فيه”.

وأكد “أن المجمع الإداري الجديد سيكون مركزًا موحدًا لكافة مؤسسات الدولة، موجّهًا جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بضرورة إضافة قاعة اجتماعات ومراكز مؤتمرات للمجمع ليكون موقعًا مناسبًا لمؤسسات الدولة الليبية، واعتماد جدول زمني واضح لتنفيذ الأعمال، وإعطاء الأولوية في التنفيذ للوزارات التي تفتقر للمباني الإدارية”.

بدورها، قدمت الشركة المنفذة “موقفًا فنيًا وماليًا عن تنفيذ الأعمال في المجمعات الإدارية والمرافق الخدمية المختلفة، والتنسيق مع المؤسسات والوزارات لتحديد احتياجاتها لاستكمال الأعمال النهائية وفقًا لذلك”.