«الدبيبة» يتابع إجراءات حجاج مدينة درنة المتضررين من الإعصار

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “إجراءات حجيج مدينة درنة المتضررين من إعصار دانيال، وسير منح التأشيرات لأمهات الليبيين، المستهدفين بالحج لهذا العام، خلال اجتماعه مع نائب رئيس هيئة الحج صبري البوعيشي”.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، “على ضرورة الاهتمام بالحجيج، ومعالجة سلبيات الموسم الماضي، وتفعيل دور المشرفين والفرق الطبية، ولجان الوعظ والإرشاد”.

من جهته، “طمأن البوعيشي، رئيس الحكومة، “ببدء وصول الحجيج الليبيين إلى المملكة العربية السعودية وهم في ظروف جيدة من كل الجوانب، مضيفا أن الرحلة الأخيرة لحجيج درنة ستغادر الليلة من مطار الأبرق، وأن الهيئة شكلت لجنة إشرافية خاصة تضم مشرفا وطبيبا وطبيبا نفسيا لكل مجموعة تقديرا لهم”.

وأكد البوعيشي، “أن عملية منح التأشيرات الخاصة بالأجنبيات من زوجات المواطنين الليبيين، تسير بشكل جيد، بعد معالجة رئيس الوزراء لبعض الإشكاليات القانونية، مشيدا بخطوة حكومة الوحدة الوطنية، في تقدير أهالي درنة، ومنحهم 500 تأشيرة حج، وإصدار تعليماته للهيئة بزيادة تقديم الاهتمام والدعم المناسبين لهم”.