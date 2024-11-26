«الدبيبة» يتابع إجراءات صرف مرتّبات المواطنين

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة محمد الشهوبي، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.

وأكد الدبيبة، “على أهمية الالتزام بصرف المرتبات في وقتها، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السيولة المالية لتأمين كافة الالتزامات”.

وخلال الاجتماع، طمأن الشهوبي، رئيس لحكومة، “بشأن توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، مؤكدا أن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية”.