«الدبيبة» يتابع استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الدكتور “جمال الزروق” رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الليبية، و”عبدالشفيع الجويفي” وزير الرياضة المكلف، بحضور “لؤي الجطيلي” نائب رئيس الوفد الليبي في “أولمبياد باريس” 2024، وهدف اللقاء إلى متابعة الشأن الرياضي في البلاد.

وعبر الدبيبة، خلال اللقاء عن “سعادته بتواجد أبناء ليبيا في الأولمبياد المقبل بباريس متمنيا لأبناء الوطن تسجيل مشاركة ناجحة”.

واطمئن “الدبيبة”، خلال اللقاء “على كل الإجراءات والترتيبات لتكون المشاركة الليبية في باريس 2024 على أحسن ما يرام”.

بدوره، قدم الدكتور جمال الزروق، “شرحا مفصلا عن المشاركة الليبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024”.

وعبر الزروق، “عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة ولوزير الرياضة لدعمهم وتشجيعهم أبناء ليبيا في كل التظاهرات والدورات الرياضية”.

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ووزير الرياضة في ضيافة رئيس الحكومة استقبل مساء اليوم السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏Libyan Olympic Committee LOC اللجنة الاولمبية الليبية‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤