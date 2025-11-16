الدبيبة يتابع استعدادات «موسم الحج» ويشدد على تطوير الخدمات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة إبراهيم الصغير، سير عمل الهيئة وآليات تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجيج الليبيين.

واستعرض الصغير خلال الاجتماع التحضيرات لموسم الحج للعام 1447هـ، وخطط تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وأمنهم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما عرض نتائج مشاركته في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة بجدة، والإجراءات المتعلقة باتفاقية التعاون الأخيرة بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة السعودية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الدبيبة دعم الحكومة الكامل للهيئة في تطوير خدماتها وتسهيل مهامها، مشددا على أهمية تقديم أرقى الخدمات بما يعكس صورة ليبيا الحضارية ويضمن راحة وأمن الحجاج.