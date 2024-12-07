«الدبيبة» يتابع الأوضاع في ترهونة بعد تعرّضها للمنخفض الجوي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يتابع الأوضاع في مدينة ترهونة بعد تعرضها للمنخفض الجوي، بعد السيول التي اجتاحت المدينة أمس جراء الأمطار الغزيرة.

ورافق الدبيبة وزراء الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من رؤساء الجهات الخدمية.

وتفقد الدبيبة خلال الزيارة، الأوضاع في عدد من المرافق الخدمية في البلدية، من بينها مستشفى ترهونة التعليمي الذي تضرر جزئيا بسبب مياه الأمطار، كما تفقد المستشفى الميداني التابع لجهاز طب الطوارئ والدعم وتجهيزاته.

وأوضح الدبيبة أن البنية التحتية المصممة في ترهونة من الأساس غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الوضع حاليا تحت السيطرة بعد استجابة كل الجهات.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكل إمكانياتها على معالجة كل الأضرار بشكل عاجل، وحصر المتضررين وتعويضهم.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يتابع في مدينة #ترهونة الأوضاع بعد تعرضها للمنخفض الجوي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠٢٤