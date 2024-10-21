 «الدبيبة» يتابع الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاصات للبلديات

في إطار الجهود لتفعيل الإدارة المحلية وتطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع وزير الحكم المحلي المكلف بدر الدين التومي، لبحث الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاصات للبلديات.

واستعرض الاجتماع “خطة وزارة الحكم المحلي لنقل اختصاصات برامج الرعاية الصحية الأولية، وقطاعي الزراعة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والفنية التي أنجزتها الوزارة”.

وشدد الدبيبة على “أهمية دعم الجهود الوطنية لتعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال نقل الاختصاصات القطاعية إليها”.