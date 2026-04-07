الدبيبة يتابع الاستعدادات لـ«امتحانات الشهادات»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية في ليبيا، وضمان انتظام الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، خلال اجتماع عقد مع وزير التربية والتعليم محمد القريو، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر.

وتركز الاجتماع على مستوى الجاهزية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، من حيث الترتيبات الفنية والتنظيمية، لضمان إجراء الامتحانات في أجواء منضبطة وعادلة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية الإعلان المبكر عن موعد انطلاق العام الدراسي القادم، بهدف تعزيز الاستقرار التعليمي وتمكين الجهات المعنية من الاستعداد المسبق.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد طباعة وتوريد الكتب المدرسية، وضمان توزيعها في الوقت المحدد على جميع المدارس، لدعم انطلاق العملية التعليمية دون أي عراقيل.

كما ناقش الاجتماع تفعيل دور مصلحة التفتيش التربوي، وتعزيز مهامها الرقابية والفنية بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أي مختنقات قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان عام دراسي ناجح وآمن، مشددًا على أن الحكومة ستواصل متابعة كل مستجدات العملية التعليمية لضمان استقرار المنظومة التعليمية في ليبيا.