عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ومديرها التنفيذي، لمتابعة استعدادات الهيئة لتنفيذ موسم الحج للعام الحالي.

وأكد الدبيبة، “ضرورة استكمال إجراءات الحجيج المختارين من أهالي درنة وفق معايير واضحة، ووضع آلية لبدء إجراءات القرعة للعام القادم، بعد ما استكملت الهيئة إجراءات الحجيج الذين اختيروا خلال القرعة في السنوات الماضية ولم يؤدوا الفريضة بسبب أزمة كورونا”.

وشدد الدبيبة، “على أهمية توفير الظروف الجيدة للحجاج الليبيين، واختيار عناصر الإشراف والإدارة المؤهلة لخدمتهم”.

من جهته، قدم رئيس الهيئة علي حمودة، “موقفا بشأن الإجراءات اللوجستية المتخذة من الهيئة بالمملكة العربية السعودية من اختيار الفنادق المناسبة والمسار وغيرها من الإجراءات التي تساهم في توفير ظروف جيدة للحجيج”.

الدبيبة يتابع الاستعدادات لموسم الحج عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤