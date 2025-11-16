الدبيبة يتابع التقدم بتنفيذ مشاريع «البرنامج الوطني للإسكان»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقده مع مدير البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العمراني، فيصل بن دردف، آخر مستجدات سير عمل البرنامج، والأعمال المنجزة، والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الإعمار.

واستعرض الاجتماع الخطوات المتقدمة في الاتفاق بين البرنامج والمصرف المركزي بشأن توفير التمويل المناسب لمبادرة رئيس الوزراء لبناء 150 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مناقشة آخر الإجراءات والتفاهمات الجارية بين الجانبين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى ضرورة التعاون الكامل مع إدارة البرنامج، والعمل على إزالة الصعوبات والإجراءات المعطلة لمسار عمله، بما يهيئ بيئة مناسبة لاستكمال الخطط التنفيذية والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات السكنية المستهدفة.

كما شدد الدبيبة على أهمية الإسراع في استكمال الترتيبات مع مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ “مبادرة رئيس الوزراء” لاستكمال وتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية، مؤكداً التزام الحكومة بدعم المبادرة وتوفير الضمانات التي تكفل انطلاقها وفق جدولها الزمني، باعت