«الدبيبة» يتابع الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المعتمدة من مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة”.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة توحيد جهود كل مؤسسات الدولة لزيادة الإنتاج وتطوير إداء الشركات التابعة، والإفصاح عن كافة المشروعات ومختلف البيانات”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة دعم القطاع الخاص الليبي المتخصص في هذا المجال وإدخاله كمساند مع عدد من الشركات الأجنبية ودعم هذه الشراكات للرفع من كفاءة العناصر والكوادر الليبية”.

وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع، أن “الهدف الأساسي للمؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام القادم، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج من الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب العمل مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج”.

تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المعتمدة من… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٩ يونيو ٢٠٢٤