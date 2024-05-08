«الدبيبة» يتابع الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، “الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة”.

وأكد الدبيبة، “ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتوفير التدفقات المالية لتحقيق مستهدف زيادة الإنتاج، والإفصاح عن كافة التعاقدات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والشركات التابعة لها وتوضيحها لكافة الليبيين والمؤسسات الرقابية ذات العلاقة”.

وقدم بن قدارة، “موقفا تنفيذيا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدا أن المستهدف الأول هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا”.