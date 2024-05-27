الدبيبة يتابع الملفات الخدمية في الأصابعة وككلة والقلعة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عددا من الملفات الخدمية في مجالي الشباب والصناعة، مع عمداء بلديات الأصابعة وككلة والقلعة.

وخصص الاجتماع حسب منصة حكومتنا، لمتابعة مشروعات وزارة الشباب، وتنظيم المنطقة الصناعية المقترحة من وزارة الصناعة، إلى جانب نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية.

وأكد الدبيبة ضرورة التنسيق بين البلديات ووزارة الصناعة في تنظيم وإنشاء المناطق الصناعية.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الشباب، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن، وعدد من أعيان البلديات.