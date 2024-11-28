«الدبيبة» يتابع الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمقر ديوان المحاسبة.

وناقش الاجتماع “عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك الخطط الرامية لزيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز، وفقًا للخطة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط”.

كما تم “استعراض ملاحظات الإدارة العامة للرقابة على النفط بشأن مشروع تطوير خط أنابيب نقل النفط من جنوب حوض سرت إلى الموانئ النفطية، والذي يُعتبر أولوية في مشروعات التنمية، نظرًا لحالة الأنابيب المتهالكة التي تتطلب تحديثًا عاجلًا”.

وتطرق الاجتماع “إلى الخطة التنموية لعام 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية، خاصة مشاريع الصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى استكمال المرافق التعليمية والصحية”.

هذا “وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الطاقة والشركات العامة، ومدير الإدارة القانونية بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة”.