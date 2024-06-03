«الدبيبة» يتابع انطلاق إقامات العمل الإلكترونية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، “لمتابعة انطلاق إقامات العمل الإلكترونية”.

وأكد الدبيبة، “ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات”، معتبراً أن “هذه الخطوة التقنية تصب في هذا الاتجاه، ومشدداً على ضرورة إطلاق هذه الخدمة وتطويرها”.

من جهته، قدم العابد “موقفاً بشأن استكمال رابط منصة وافد مع مصلحة الجوازات والجنسية، وإنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية”.

وأكد “أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل الإجراء، والقضاء على البيروقراطية”.