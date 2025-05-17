الدبيبة يتابع تطورات الأوضاع في العاصمة ويؤكد أهمية تضافر الجهود

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من الهيئة الطرابلسية، في لقاء خُصص لمتابعة تطورات الأوضاع في العاصمة، عقب العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبوسليم.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش، وترسيخ الأمن والاستقرار من خلال مؤسسات الدولة وحدها.

كما استعرض الدبيبة خلال اللقاء تفاصيل اليوم التالي للعملية، مؤكدًا أن العاصمة شهدت أحداثًا صعبة ومؤسفة، حاول من خلالها بعض الأطراف استغلال الفراغ الأمني لإشعال التوتر من جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت لتدارك الأمر سريعًا عبر وزارة الدفاع، التي نجحت في وقف الاشتباكات، وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس للحيلولة دون تفجر الوضع مجددًا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية، وموقفًا موحدًا من كل القوى الفاعلة لدعم مسار الدولة، ورفض أي عودة لمظاهر الفوضى أو حكم المجموعات المسلحة.