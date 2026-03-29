الدبيبة يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ«مكافحة الفساد»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مراحل تنفيذ “خطة التنفيذ والرصد والتقييم والإبلاغ للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030″، التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر الماضي.

وشهد اللقاء تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما ناقش الطرفان عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير أدوات الرقابة على الأداء ومتابعة الإجراءات الإصلاحية لضمان فعالية السياسات الحكومية.

وأكد الاجتماع على ضرورة متابعة الإجراءات بشكل دوري، وتفعيل أدوات الرقابة، وتقييم مؤشرات الأداء لضمان الالتزام بالمعايير وتحقيق أعلى مستويات المساءلة والشفافية.

وتعد الاستراتيجية المعتمدة إطاراً شاملاً يهدف إلى رصد الأداء الحكومي، وتقييم النتائج، وتطوير أدوات الوقاية من الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة.