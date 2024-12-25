«الدبيبة» يتابع تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة «بثلاثين ألف وحدة سكنية»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بثلاثين ألف وحدة سكنية من مبادرة الإسكان.

وشارك في الاجتماع، وزيري الإسكان والتعمير، والتخطيط، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، ورئيس مجلس إدارة مصرف الادخار، ومدير عام المصرف الادخار، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التسجيل العقاري، ورئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك الدولة.

وبحث الاجتماع “جاهزية البنية التحتية لمشاريع الإسكان المستهدفة، وفق مواصفات ترفع من جودة السكن، بالإضافة إلى المرافق المكملة للوحدات السكنية”.