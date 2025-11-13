الدبيبة يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف المناطق

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سير عمل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء مع مديره العام سامي العبش.

واستعرض مدير عام جهاز تنمية المراكز الإدارية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشاريع التي ينفذها الجهاز في مختلف مناطق البلاد، حيث تم تقديم تقرير شامل حول المشاريع القائمة، ونسب الإنجاز المتحققة، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

كما تم مناقشة الآليات اللازمة لمعالجة هذه الصعوبات لضمان تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات العامة لضمان الجودة العالية في تنفيذ المشاريع ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما أصدر الدبيبة توجيهاته للجهاز بمتابعة المشاريع المتوقفة، والوقوف على أسباب تعثرها، ووضع خطة عاجلة لإعادة تفعيلها بما يضمن استفادة المواطنين من تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف المناطق.