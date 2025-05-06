الدبيبة يتابع تنفيذ تقدم مشروع «طرابلس بئر ترفاس» وتعزيز إمدادات المياه

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد الذيب، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، المهندس محمد إسماعيل، لمتابعة مستجدات مشروع “طرابلس– بئر ترفاس”، واستعراض خطة الحكومة لتعزيز إمدادات المياه وتنفيذ المشاريع الجارية على مستوى البلديات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن ملف المياه يمثل أولوية وطنية ضمن برنامج عمل الحكومة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ واستكمال مكونات المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يضمن تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ويُعد مشروع “طرابلس – بئر ترفاس” من المشاريع الاستراتيجية ضمن منظومة الحساونة/سهل الجفارة، ويمتد على مسافة 60 كيلومترًا من منطقة الساحل جنوب طرابلس إلى منطقة بئر ترفاس جنوب مدينة الزاوية.

ويبدأ مسار الأنابيب بالمشروع من المحطة B/V 00+000 TAT بقطر 3.6 متر، وينتهي عند المحطة B/V 60+000 TAT بقطر 1.6 متر، حيث يتصل في نهايته بمنظومة غدامس/زوارة عبر محطة التحكم بالتدفق في بئر ترفاس.

ويهدف المشروع إلى تزويد مدن ومناطق الشريط الساحلي بمياه النهر الصناعي، بقدرة تصميمية تصل إلى 976 ألف متر مكعب يوميًا، في حال استكمال الخزانات الزراعية السبعة الموزعة على طول المسار، والتي تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية حوالي 86 ألف متر مكعب، مع الإشارة إلى أن أحد هذه الخزانات لا يزال غير مكتمل.

وشهد المشروع تعديلات هندسية على فتحات التغذية، بما يلبّي احتياجات المناطق الواقعة على مساره، وتشمل العزيزية، والزيات، واسبيعة، والسيدة زينب، وبئر ترفاس.

وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب عدد من الفنيين والمختصين من الجهازين المعنيين.