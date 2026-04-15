الدبيبة يتابع تنفيذ مشاريع «الجسور والصرف الصحي» في طرابلس

تابع رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل، مستجدات عدد من مشاريع البنية التحتية الجارية في العاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء سير العمل في مشروع جسر الغيران ومشروع جسر الجامعة، إضافة إلى مناقشة تطورات مشروع الصرف الصحي المرتبط بمشروع الطريق الدائري الثالث، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية داخل المدينة.

وبحث الجانبان مستوى التقدم في الأعمال الجارية وآليات تسريع وتيرة التنفيذ بما يضمن إنجاز المشاريع وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحسين واقع البنية التحتية والخدمات العامة في طرابلس.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ، بما يحقق الأثر المباشر على حياة المواطنين ويرفع كفاءة شبكة المرافق العامة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن متابعة هذه المشاريع تأتي ضمن خطتها لتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية في العاصمة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.