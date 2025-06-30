الدبيبة يتابع تنفيذ مشاريع «عودة الحياة» في المنطقة الجنوبية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سير تنفيذ عدد من مشاريع خطة “عودة الحياة” في المنطقة الجنوبية، خلال اجتماعه مع عدد من المقاولين المحليين المنفذين للمشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات.

واستمع الدبيبة خلال الاجتماع إلى عروض مفصلة حول نسب الإنجاز والتحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ المشاريع، خاصة في مجالات البنية التحتية، الصحة، والتعليم، والتي تشكل أولويات استراتيجية ضمن برنامج الحكومة لتحسين ظروف المواطنين في الجنوب.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته المباشرة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة العقبات التي تواجه المقاولين والعمل على حلها فوراً، لضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تضع هذه المشاريع ضمن أولوياتها القصوى لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف البلديات، مشددًا على أهمية التزام المقاولين بمعايير الجودة الفنية والمواعيد النهائية للإنجاز.