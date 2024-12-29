«الدبيبة» يتابع تنفيذ مشروع طريق المطار بطرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتحديث وصيانة طريق المطار، وذلك ضمن الاستعدادات لافتتاح مطار طرابلس الدولي.

ويشمل المشروع “تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة للطريق، الذي يمتد بطول 32 كيلومترا، ويتضمن توسعة المسارات، وتزويده بشبكة كهرباء حديثة، وتركيب لافتات السلامة المرورية، إلى جانب إنشاء مسطحات خضراء على جانبي الطريق، بما يعزز الجانب الجمالي والبيئي، ويضمن مطابقة الطريق للمواصفات الدولية”.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، “على أهمية أن يكون تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، مشددا على أهميته كواجهة للعاصمة طرابلس”.

هذا “ويعد مشروع تطوير طريق المطار من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية لمطار طرابلس الدولي، ويندرج ضمن الحزمة الأولى من مشاريع “إعمار طرابلس”، التي تأتي في إطار خطة عودة الحياة، لتحسين الخدمات العامة ودعم التنمية في العمار”.

عقد رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤